Ruim dertig gewonden door brand in reuzenrad Leipzig

LEIPZIG (ANP) - Door een brand in een reuzenrad op het Highfield-muziekfestival in de buurt van de Duitse stad Leipzig zijn zaterdagavond minstens dertig gewonden gevallen, melden Duitse media. De brand brak iets na 21.00 uur om nog onbekende redenen uit in een van de gondels van het reuzenrad en sloeg daarna ook over naar een tweede gondel, meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung.

De krant voegt daaraan toe dat volgens het Duitse Rode Kruis twee van de gewonden er ernstig aan toe zouden zijn. Maar de Duitse politie kon dat nog niet aan het dagblad bevestigen. De meeste gewonden hebben rook ingeademd. Ook zijn er vier politieagenten onder de gewonden.

De twee gondels die vlam vatten zijn volledig uitgebrand. Het festival werd korte tijd stilgelegd, maar hervatte zijn programmering omstreeks 22.00 uur volgens Frankfurter Allgemeine Zeitung.