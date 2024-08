Tien agenten gewond bij pro-Palestijnse demonstratie in Berlijn

BERLIJN (ANP) - Tien Duitse politieagenten zijn gewond geraakt nadat zaterdagavond een pro-Palestijnse demonstratie in Berlijn uit de hand liep, meldt de Duitse radiozender Rundfunk Berlin-Brandenburg. Demonstranten gooiden volgens een politiewoordvoerder stenen, flessen en eieren naar de ongeveer vierhonderd agenten die de proteststoet van circa duizend demonstranten begeleidde.

De demonstratie vond plaats in de wijk Friedrichshain-Kreuzberg. De politie arresteerde 23 mensen, meldt Die Welt op zijn website. De krant schrijft ook dat het nog niet duidelijk is of er ook demonstranten gewond zijn geraakt.