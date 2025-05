Ruim dertig procent jongeren betaalt weleens achteraf

DEN HAAG (ANP) - Ruim 30 procent van de Nederlandse jongeren betaalt weleens een onlineaankoop achteraf. Een op de zeven jongeren betaalde weleens te laat bij achteraf betalen en een op de tien van hen kreeg daarna een aanmaning of te maken met aanvullende kosten. Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat samen met platform Wijzer in geldzaken onderzoeksbureau Ipsos I&O een flitspeiling liet uitvoeren.

De peiling werd uitgevoerd in het kader van hun 'Betaal later kater'-campagne, die jongeren waarschuwt voor de risico's van achteraf betalen.

In totaal 667 jongeren vulden de onlinepeiling in. De peiling werd uitgezet in het I&O Research Panel onder Nederlanders van 16 tot en met 21 jaar. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio en opleidingsniveau. Volgens het ministerie is de steekproef daarmee representatief voor Nederlandse jongeren tussen de 16 en 21 jaar, "voor wat betreft deze achtergrondkenmerken".