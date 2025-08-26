ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Familie omgekomen Lisa 'diep geraakt' door stilte in Abcoude

Samenleving
door anp
dinsdag, 26 augustus 2025 om 23:29
anp260825197 1
ABCOUDE (ANP) - De familie van de omgebrachte 17-jarige Lisa was dinsdagavond aanwezig tijdens de minuut stilte bij de feestweek in Abcoude. "De familie van Lisa was erbij en is diep geraakt", laat een woordvoerster van Namens de Familie na afloop weten. "Ze voelen zich gesteund en ontroerd door de grote betrokkenheid van het hele dorp."
Lisa werd vorige week met geweld om het leven gebracht toen ze vanuit Amsterdam naar huis fietste. De organisatie van de feestweek heeft het programma van het evenement vanwege haar dood aangepast.
Vorig artikel

Venezuela zet oorlogsschepen in tegen Amerikaanse aanwezigheid

Volgend artikel

Ruim half miljoen opgehaald voor 'Wij eisen de nacht op'

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

'Noodkabinet moet land gaan regeren'

246127038_l

Zo herken je hoogbegaafdheid – meer dan alleen slim zijn

ANP-534128190

Hoe je ogen bewegen, zegt iets over je geheugen