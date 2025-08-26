Familie omgekomen Lisa 'diep geraakt' door stilte in Abcoude

ABCOUDE (ANP) - De familie van de omgebrachte 17-jarige Lisa was dinsdagavond aanwezig tijdens de minuut stilte bij de feestweek in Abcoude. "De familie van Lisa was erbij en is diep geraakt", laat een woordvoerster van Namens de Familie na afloop weten. "Ze voelen zich gesteund en ontroerd door de grote betrokkenheid van het hele dorp."

Lisa werd vorige week met geweld om het leven gebracht toen ze vanuit Amsterdam naar huis fietste. De organisatie van de feestweek heeft het programma van het evenement vanwege haar dood aangepast.