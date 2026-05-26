Ruim honderd asielzoekers van Ter Apel naar Groningen

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 00:54
GRONINGEN (ANP) - Opnieuw brengen meer dan honderd asielzoekers de nacht door in congrescentrum Hanzeplaza in de stad Groningen. In de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is geen plek voor ze. Het Rode Kruis weet het exacte aantal mensen nog niet, omdat het vervoer in de nacht van dinsdag op woensdag nog gaande is.
Hanzeplaza wordt voor de vierde nacht op rij ingezet als noodopvang. In de nacht van maandag op dinsdag sliepen er ongeveer 130 mensen, de nacht ervoor 126. In de ochtend worden ze telkens teruggebracht naar Ter Apel. Een deel van de groep krijgt daarna plek in een andere asielopvanglocatie, maar een ander deel slaapt meerdere nachten op rij in tijdelijke opvang.
Het is nog niet bekend waar asielzoekers woensdagavond naartoe gaan. Groningen is bereid Hanzeplaza ook de komende week aan te bieden, maar alleen wanneer er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt.
