Noord-Korea test nieuw multifunctioneel raketlanceersysteem

PYONGYANG (ANP) - Noord-Korea heeft onder toezicht van leider Kim Jong-un een combinatie van tactische ballistische raketten, artillerieraketten en precisiekruisraketten getest die ontworpen zijn voor "moderne oorlogsvoering" en "verbeterde gevechtstoepassing". Dat meldt staatspersbureau KCNA.

Noord-Korea is continu bezig zijn tactische en conventionele arsenaal te moderniseren, onder meer door ballistische langeafstandsraketten en kernwapens te ontwikkelen. Het land wil dergelijke wapens nabij de grens met Zuid-Korea stationeren, zei Kim tegen KCNA.

De tests bevestigden met name de gevechtsgereedheid van kruisraketten die doelen kunnen raken op een afstand van 100 kilometer, aldus Kim. Het centrum van Seoul, de dichtbevolkte hoofdstad van Zuid-Korea, ligt ruim binnen 100 kilometer van de gedemilitariseerde zone (DMZ) die grenst aan Noord-Korea.

De DMZ is een 4 kilometer brede bufferzone die al in 1953 werd vastgesteld, toen de beide Korea's een wapenstilstand overeenkwamen die nog altijd geldt. Sinds het bestand zijn er in het zwaarbewaakte grensgebied meerdere dodelijke gevechten geweest.