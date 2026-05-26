ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noord-Korea test nieuw multifunctioneel raketlanceersysteem

Samenleving
door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 1:24
anp270526006 1
PYONGYANG (ANP) - Noord-Korea heeft onder toezicht van leider Kim Jong-un een combinatie van tactische ballistische raketten, artillerieraketten en precisiekruisraketten getest die ontworpen zijn voor "moderne oorlogsvoering" en "verbeterde gevechtstoepassing". Dat meldt staatspersbureau KCNA.
Noord-Korea is continu bezig zijn tactische en conventionele arsenaal te moderniseren, onder meer door ballistische langeafstandsraketten en kernwapens te ontwikkelen. Het land wil dergelijke wapens nabij de grens met Zuid-Korea stationeren, zei Kim tegen KCNA.
De tests bevestigden met name de gevechtsgereedheid van kruisraketten die doelen kunnen raken op een afstand van 100 kilometer, aldus Kim. Het centrum van Seoul, de dichtbevolkte hoofdstad van Zuid-Korea, ligt ruim binnen 100 kilometer van de gedemilitariseerde zone (DMZ) die grenst aan Noord-Korea.
De DMZ is een 4 kilometer brede bufferzone die al in 1953 werd vastgesteld, toen de beide Korea's een wapenstilstand overeenkwamen die nog altijd geldt. Sinds het bestand zijn er in het zwaarbewaakte grensgebied meerdere dodelijke gevechten geweest.
loading

POPULAIR NIEUWS

dolceclima silent 10 1 2

Goede raad: koop geen mobiele airco

1200x1200ECA.PESS01-60

Een jonge Nederlandse vrouw die in 1978 in Ierland spoorloos verdween, is mogelijk in Noord-Korea beland.

204318358_m

Deze activiteiten helpen enorm tegen veroudering (en het is geen lichaamsbeweging)

198309863_m

Dit gebeurt er in een uur tijd met je lichaam als je een blikje cola drinkt

42586268_m

Zomervakantie wordt luxe: twee op drie gezinnen piekeren over de prijs

T4-red-2

Geen enkel merk groeit sneller in Europa – Hoe deze Chinese autofabrikant de industrie alarmeert.

Loading