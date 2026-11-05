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Ruim kwart van reizen in openbaar vervoer met nieuw systeem OVpay

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - Reizigers in het openbaar vervoer gebruiken inmiddels voor ruim een kwart van de ritten OVpay. Om precies te zijn ging het half oktober om 28 procent van alle ov-reizen, schrijft staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur, CDA) in antwoorden op Kamervragen. Onder reizigers die zonder korting reizen, is 64 procent van de reizen met het nieuwe inchecksysteem.
De OV-chipkaart wordt vervangen door OVpay. Dat houdt in dat reizigers behalve met de nieuwe OV-pas kunnen betalen met hun telefoon, smartwatch of betaalpas. Bertram verwacht op dit moment dat de OV-chipkaart ergens in 2028 niet meer wordt geaccepteerd. De bedoeling is dat de meeste reizigers volgend jaar de overstap maken.
Bij stads- en streekvervoerders werken de meeste kortingen en abonnementen al in het nieuwe systeem. Dat geldt niet voor NS-abonnementen, de studentenpas en meerdere zakelijke reisproducten. De staatssecretaris noemt de overgang van die groepen reizigers "complex".
Een precieze planning geeft Bertram niet. Wel schrijft ze dat de NS dit jaar de eerste nieuwe klanten op de OV-pas gaat aansluiten. Ook de eerste studenten zouden dit jaar overstappen van de OV-chipkaart naar OVpay.
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