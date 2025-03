Ruim twee weken hinder in treindienst Den Haag - Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Reizigers die met de trein willen tussen Den Haag en Rotterdam moeten ruim twee weken rekening houden met hinder in de treindienst, omdat ProRail van 12 tot en met 27 maart aan het spoor tussen Delft Campus en Rotterdam Centraal werkt. Tussen die twee stations rijden gedurende de werkzaamheden helemaal geen treinen, NS zet bussen in.

Op 15 maart gaan er helemaal geen treinen van en naar Rotterdam Centraal. De dag erna is Rotterdam Centraal weer bereikbaar per trein, maar rijden er tot 18.00 uur veel minder treinen.

Mensen die van Den Haag naar Rotterdam willen, of andersom, kunnen omreizen via Gouda. Overigens rijden er op 29 en 30 maart geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Gouda. Dan kunnen reizigers juist weer omreizen via Den Haag Centraal.

Tijdens de werkzaamheden kunnen mensen ook kiezen voor metrolijn E. Bij eerdere hinder op het spoor kozen veel reizigers voor deze optie, waardoor het heel druk werd in de metro. De RET laat daarom in de spits vaker een metro rijden, maar alsnog blijft het advies om lijn E in de spits te mijden.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Ga voor een interactieve graphic naar https://platform.localfocus.nl/t/?fb44dda. De graphic is opgemaakt in uw huisstijl en in formats voor print en online. De graphic wordt aangeboden aan klanten van de graphicsdienst van het ANP en LocalFocus.