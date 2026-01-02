ECONOMIE
Ruim twintig gewonden Crans-Montana minstens 60 procent verbrand

Samenleving
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 5:30
anp020126046 1
CRANS-MONTANA/LAUSANNE (ANP) - Ongeveer 13 volwassenen en 8 minderjarigen onder de slachtoffers van de brand in het Zwitserse Crans-Montana hebben brandwonden over meer dan 60 procent van hun lichaam, heeft een arts van de universiteitskliniek in Lausanne, waar ze zijn opgenomen, tegen de Zwitserse zender RTS gezegd.
De arts, Wassim Rafoul, zei dat het om zeer zware verwondingen gaat, die een zeer lange behandeling vereisen. Complicerende factoren zijn ook dat de slachtoffers rookgasvergiftigingen en andere verwondingen, zoals botbreuken, hebben opgelopen door het gedrang van de mensen om de in brand staande bar te ontvluchten.
Wanneer meer dan 60 procent van de huid is verbrand, bestaat het risico dat organen uitvallen en is de situatie dus levensbedreigend, aldus de arts.
Nederlandse brandwondencentra staan klaar om te helpen. Het gaat om het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Martini Ziekenhuis in Groningen. Ook Frankrijk, Zweden en Noord-Macedonië hebben aangeboden gewonden op te nemen.
De autoriteiten meldden eerder veertig doden en zeker honderd gewonden. De identificatie van de doden is nog bezig.
