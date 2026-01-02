VS: China verhoogt onnodig spanningen rond Taiwan met oefeningen

WASHINGTON (ANP) - Militaire oefeningen van China rond Taiwan hebben "onnodig" de spanningen verhoogd, zegt woordvoerder Tommy Pigott van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Hij verzoekt China om op te houden met de militaire druk.

China begon maandag met oefeningen van de strijdkrachten rond het eiland om zijn claims tegen de onafhankelijkheid van Taiwan kracht bij te zetten. Voor China is het eiland een afvallige provincie.

De Amerikaanse president Donald Trump hechtte aanvankelijk niet veel belang aan de oefeningen. Wel kwam er kritiek uit onder andere de Europese Unie, Japan, Australië en Nieuw-Zeeland.

Taiwan heeft instemmend gereageerd op de veranderde houding van de Amerikanen. In een verklaring zei minister van Buitenlandse Zaken Lin Chia-lung dat Taiwan samen met de VS en andere gelijkgezinde landen eraan zou werken om "een op regels gebaseerde internationale orde overeind te houden".