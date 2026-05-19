Ruim zeventig Flotilla-demonstranten in Den Haag aangehouden

DEN HAAG (ANP) - Rond de 70 à 80 mensen zijn dinsdag in Den Haag aangehouden. De groep demonstreerde bij het Tweede Kamergebouw voor de door Israël opgepakte opvarenden van de Global Sumud Flotilla. De politie laat weten dat de demonstranten weigerden naar een toegewezen demonstratievak te gaan en toen zijn aangehouden.

Omdat de demonstranten niet naar de politie wilden luisteren, is ook de mobiele eenheid ingezet. Een demonstrant wilde door de linie breken. Diegene is aangehouden voor het zich verzetten tegen de politie. De groep is in bussen gezet en naar een onbekende locatie vervoerd. Onder de demonstranten waren ook de ouders van een van de onderschepte opvarenden.

De flotilla is onderweg naar Gaza om hulpgoederen af te leveren. De meeste boten zijn door Israël onderschept. De afgelopen dagen zijn meerdere Nederlanders die op verschillende boten zaten aangehouden.