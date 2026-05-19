ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tata Steel blij met steun EU-parlement voor beperken staalimport

Economie
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 20:08
anp190526163 1
IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel Nederland is blij met de steun van het Europees Parlement voor een nieuw quotum voor de import van staal. Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde dinsdag in met een halvering van het huidige staalquotum, om de Europese markt te beschermen tegen staaloverschotten van buiten de EU.
"Tata Steel Nederland verwelkomt de brede steun van het Europees Parlement. In een periode van toenemende druk door hoge import en oneerlijke concurrentie is dit een belangrijke stap om een gelijk speelveld te herstellen en de Europese industrie te beschermen", reageert de staalfabrikant. Tata Steel Nederland roept op om de maatregel snel in werking te laten treden.
Het parlement heeft ook ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om het importtarief voor staal buiten het quotum te verhogen van 25 naar 50 procent. Als de lidstaten nog een keer instemmen met het akkoord, geldt het nieuwe staalquotum vanaf 1 juli.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2669859759

Dit verdienen piloten bij KLM, Transavia en EasyJet: KLM-gezagvoerder tikt 338.000 euro aan

image

Als je vaak ruzie hebt met je partner: probeer de Kapitein-methode

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

158394061_m

Zo blijft je wasmachine schoon én gaat hij langer mee

europa_opwarming_kaart

Vaarwel winter: hoe wij de winter verloren

0_Trump-25205748010780

'Corrupt en verdorven': Trump richt miljardenfonds op om vertrouwelingen cadeautjes te geven

Loading