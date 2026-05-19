Tata Steel blij met steun EU-parlement voor beperken staalimport

IJMUIDEN (ANP) - Tata Steel Nederland is blij met de steun van het Europees Parlement voor een nieuw quotum voor de import van staal. Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde dinsdag in met een halvering van het huidige staalquotum, om de Europese markt te beschermen tegen staaloverschotten van buiten de EU.

"Tata Steel Nederland verwelkomt de brede steun van het Europees Parlement. In een periode van toenemende druk door hoge import en oneerlijke concurrentie is dit een belangrijke stap om een gelijk speelveld te herstellen en de Europese industrie te beschermen", reageert de staalfabrikant. Tata Steel Nederland roept op om de maatregel snel in werking te laten treden.

Het parlement heeft ook ingestemd met het voorstel van de Europese Commissie om het importtarief voor staal buiten het quotum te verhogen van 25 naar 50 procent. Als de lidstaten nog een keer instemmen met het akkoord, geldt het nieuwe staalquotum vanaf 1 juli.