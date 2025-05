Ruimtevaartuig Starship verliest controle na lancering testvlucht

STARBASE (ANP/AFP/RTR) - Een nieuwe onbemande testvlucht van het ruimtevaartuig Starship, ontwikkeld door Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX, is deels mislukt. Het 123 meter lange toestel werd dinsdag om 18.36 uur lokale tijd gelanceerd vanaf de SpaceX-basis in het zuiden van de Amerikaanse staat Texas.

Een half uur na de lancering verloor SpaceX echter de controle over de ruimteraket. Het bovenste deel lekte brandstof, draaide rond in de ruimte en is inmiddels terug in de atmosfeer van de aarde. Het was de bedoeling dat de testvlucht niet zou terugkeren naar de lanceerbasis, maar deels zou landen in de Golf van Mexico en deels in de Indische Oceaan.

"Succes komt voort uit wat we leren, en de test van vandaag zal ons helpen de betrouwbaarheid van ruimteschepen te verbeteren", schreef SpaceX op X.

De nieuwe testvlucht volgde op twee eerdere mislukte pogingen begin dit jaar die telkens uitdraaiden op een explosie. Brokstukken kwamen daarbij terecht op de Caraïbische eilanden, met beperkte schade op de Turks- en Caicoseilanden tot gevolg.

SpaceX wil astronauten met het toestel naar de maan en Mars sturen.