Rummenie: wens landbouwplannen te pauzeren is verkiezingsretoriek

DEN HAAG (ANP) - Het voornemen van de Kamercommissie van landbouw om veel plannen te pauzeren tot er een nieuw kabinet is, valt slecht bij demissionair staatssecretaris Jean Rummenie (Natuur). "Ik vind daar heel veel van", zei Rummenie voorafgaand aan de ministerraad. "We weten welke partijen dit doen."

De Kamercommissie stelde donderdag voor om de onderwerpen controversieel te verklaren, wat inhoudt dat een nieuw kabinet ze pas weer kan oppakken. De Tweede Kamer moet hier nog over stemmen en kan er altijd op terugkomen, bijvoorbeeld na de verkiezingen.

De BBB-bewindsman vindt het vreemd dat veel partijen zeggen dat de grote problemen in Nederland moeten worden opgelost, maar dan zoveel controversieel willen verklaren. "Maar ik hoop nog mensen te overtuigen. Als je hart voor Nederland hebt, doe je dat." Ook minister Femke Wiersma hoopt dat er geen meerderheid voor komt in de Tweede Kamer.