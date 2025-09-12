ECONOMIE
Microsoft ontloopt Europese boete om machtsmisbruik via Teams

Economie
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 11:49
anp120925093 1
BRUSSEL (ANP) - Microsoft ontloopt een Europese boete voor misbruik van zijn dominante marktpositie via chat- en vergaderdienst Teams. Concurrenten als Slack en alfaview klaagden dat ze buitenspel werden gezet doordat Teams automatisch was inbegrepen bij Microsofts populaire softwarepakketten Office 365 en Microsoft 365. Onlangs beloofde het Amerikaanse softwareconcern die pakketten ook zonder de vergadertool te verkopen. De Europese Commissie vindt dat voldoende.
De Europese Commissie oordeelde vorig jaar dat Microsoft zijn machtspositie op de markt voor kantoorsoftware sinds april 2019 misbruikte door Teams standaard te verkopen met andere software. Dat gaf Teams een oneerlijk concurrentievoordeel ten opzichte van vergelijkbare cloudsoftware, oordeelde de toezichthouder.
Microsoft moet nu versies van Office 365 en Microsoft 365 verkopen zonder Teams. Die moeten duidelijk goedkoper zijn dan pakketten met de vergadersoftware. Klanten mogen geen extra korting krijgen op versies met Teams.
