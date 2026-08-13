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Rus gearresteerd in Polen om voorbereiding liquidatie Oekraïner

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 16:50
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WARSCHAU (ANP/AFP/DPA) - De Poolse geheime dienst heeft een Rus opgepakt die van plan zou zijn geweest om een Oekraïens-Amerikaanse man te vermoorden. Volgens de regering werkte de verdachte in opdracht van Rusland en was het beoogde slachtoffer een doorn in het oog van het Kremlin en de Russische president Vladimir Poetin.
"Dankzij een bliksemsnelle actie konden we deze liquidatie voorkomen", aldus premier Donald Tusk. Volgens de regering had de aanslag plaats moeten vinden in Warschau, maar kon de Rus vorige week al worden opgepakt. Bij de operatie werd samengewerkt met de Amerikaanse geheime dienst.
Tusk verklaarde dat dit de eerste keer zou zijn geweest dat iemand uit Rusland in NAVO-gebied een aanslag probeerde te plegen op een Amerikaanse staatsburger.
In juni werd in Polen ook een bekende Russische Kremlin-criticus doodgeschoten. Tusk sprak destijds van een politiek gemotiveerde moord. Een verdachte werd aangehouden.
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