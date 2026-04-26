Rusland bedankt Noord-Korea voor 'bevrijding van Koersk'

De Russische parlementsvoorzitter heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un bedankt voor de "bevrijding van Koersk". Noord-Korea stuurde eerder troepen naar die Russische regio om tegen Oekraïne te vechten. "Koreaanse soldaten vochten zij aan zij met onze soldaten en officieren, en hebben Russisch grondgebied bevrijd van de Oekraïense nazi's", verklaarde politicus Vjatsjeslav Volodin volgens persbureau TASS tijdens een bezoek aan het buurland.

Buurlanden Rusland en Noord-Korea hebben hun banden aangehaald sinds het begin van de Russische oorlog in Oekraïne. Op beelden is te zien dat Volodin en Kim elkaar omhelzen. De Rus arriveerde eerder dit weekend in Pyongyang om de opening bij te wonen van een herdenkingscomplex voor gesneuvelde Noord-Koreaanse militairen.

Op zondag kwam ook de Russische minister van Defensie Andrej Beloöesov aan in de Noord-Koreaanse hoofdstad. Hij gaat volgens TASS overleggen met Noord-Koreaanse leiders en de militaire top van het land.