Republiek verliest zaak om opblaasdino, neemt mascotte wel mee

AMSTERDAM (ANP) - De antimonarchistische groep Republiek mag geen grote opblaasbare dino langs de looproute van het koninklijk huis neerzetten in Dokkum tijdens Koningsdag. Dat heeft de rechter bepaald nadat de groep een kort geding had aangespannen tegen de gemeente Noardeast-Fryslân.

De groep wilde de mascotte, een 10 meter grote opblaasbare dino genaamd Wim, langs de koninklijke wandelroute neerzetten om te demonstreren tegen het koningshuis. Het beest belichaamt volgens Republiek-voorzitter Floris Müller alles waar de monarchie voor staat: hij is uit de tijd, loopt gauw in de weg en is gevuld met lucht. De gemeente en politie vonden echter dat de dino op de door de demonstranten gewenste locatie een risico voor de verkeersveiligheid was en vluchtroutes blokkeerde.

De rechter ging mee met die lezing, tot teleurstelling van Müller: "Wim is gemuilkorfd. Het is een uitholling van het demonstratierecht", aldus de voorman. Hij geeft aan Wim alsnog mee te nemen naar Friesland, om hem ergens anders op te kunnen zetten.