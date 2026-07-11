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Rusland bestookt Kyiv opnieuw met raketten

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 juli 2026 om 8:26
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KYIV (ANP/DPA/AFP) - Bij een Russische raketaanval op de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeker tien mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat meldt het militaire bestuur van de stad. Het was de derde Russische aanval op Kyiv in een week.
Rusland bestookte de stad met ballistische raketten. In meerdere delen van Kyiv ontstonden branden en raakten gebouwen beschadigd.
Rusland voert sinds het begin van de invasie in februari 2022 vrijwel dagelijks aanvallen met raketten en drones uit op Kyiv. Recente aanvallen met snelle ballistische raketten stellen de Oekraïense luchtverdediging voor problemen.
De aanval kwam een dag nadat Oekraïense drones olieraffinaderijen in het zuiden van Rusland hadden getroffen.
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