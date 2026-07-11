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Zeer grote brand langs A4 bij Weteringbrug

Samenleving
door anp
zaterdag, 11 juli 2026 om 8:23
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WETERINGBRUG (ANP) - Langs de A4 en A44 bij Weteringbrug woedt zaterdagochtend een zeer grote brand. De brand woedt in een pand aan de Lisserweg. "De brand is ontstaan in een schuur, maar overgeslagen naar een naastgelegen meubelmakerij", zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Kennemerland. Er komt veel rook bij, die ook vanaf de snelweg duidelijk te zien is.
De snelwegen zijn nog open, alleen de afslag naar de Lisserweg is dicht. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig om te blussen en probeert te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt.
De oorzaak van de brand is onbekend. Er was voor zover bekend niemand aanwezig in het pand waar de brand uitbrak.
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