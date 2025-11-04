ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland claimt verdere opmars in Pokrovsk

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 12:00
anp041125072 1
POKROVSK (ANP/RTR/AFP) - Rusland stelt dat het vooruitgang heeft geboekt bij de omsingeling van Oekraïense militairen in de strategisch belangrijke stad Pokrovsk in het oosten van Oekraïne. Het Russische ministerie van Defensie claimt dat Oekraïense troepen zijn verdreven uit 35 gebouwen. Ook bij de stad Koepjansk zou de druk op omsingelde Oekraïners worden opgevoerd.
Oekraïne heeft ontkend dat troepen in de steden zijn omsingeld en het is onduidelijk in welke mate de Russische claims kloppen. Pokrovsk, dat voor de oorlog ongeveer 60.000 inwoners had, geldt als een belangrijk logistiek knooppunt aan het front. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde de situatie deze week uitdagend en zei dat er tussen de 260 en 300 Russische militairen in Pokrovsk zijn. "Ongeveer 30 procent van alle gevechtshandelingen aan het front vindt plaats in Pokrovsk", zei hij tegen de pers.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-426259241

Nieuw-Zeelanders verlaten massaal hun land: "Mooie bergen betalen de huur niet"

ANP-528752478 (2)

7 feiten over leeftijdsverschillen in relaties: wat zegt de wetenschap?

182848766_m

Omega-3 is goed voor je, tot je er mee stopt

shutterstock_2143242275

Aan deze signalen zie je dat je te veel drinkt

gandr-collage (26)

Waarom Starbucks over zijn hoogtepunt is

211299337_m

Dit is waarom vrouwen langer leven dan mannen

Loading