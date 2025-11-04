Rusland claimt verdere opmars in Pokrovsk

POKROVSK (ANP/RTR/AFP) - Rusland stelt dat het vooruitgang heeft geboekt bij de omsingeling van Oekraïense militairen in de strategisch belangrijke stad Pokrovsk in het oosten van Oekraïne. Het Russische ministerie van Defensie claimt dat Oekraïense troepen zijn verdreven uit 35 gebouwen. Ook bij de stad Koepjansk zou de druk op omsingelde Oekraïners worden opgevoerd.

Oekraïne heeft ontkend dat troepen in de steden zijn omsingeld en het is onduidelijk in welke mate de Russische claims kloppen. Pokrovsk, dat voor de oorlog ongeveer 60.000 inwoners had, geldt als een belangrijk logistiek knooppunt aan het front. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky noemde de situatie deze week uitdagend en zei dat er tussen de 260 en 300 Russische militairen in Pokrovsk zijn. "Ongeveer 30 procent van alle gevechtshandelingen aan het front vindt plaats in Pokrovsk", zei hij tegen de pers.