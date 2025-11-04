ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jostiband volgend jaar Ambassadeur van de Vrijheid

Samenleving
door anp
dinsdag, 04 november 2025 om 12:02
anp041125073 1
AMSTERDAM (ANP) - De Jostiband is in 2026 een van de Ambassadeurs van de Vrijheid. Dat hebben het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Jostiband dinsdag bekendgemaakt.
De Jostiband is een orkest voor mensen met een verstandelijke beperking en werd in 1966 opgericht. In 2016 gaf het orkest een jubileumconcert in de Ziggo Dome.
In het voorjaar worden ook de andere Ambassadeurs van de Vrijheid van 2026 bekendgemaakt. Dit jaar vlogen Antoon, Zoë Tauran, Hannah Mae en RONDÉ per helikopter door Nederland naar diverse bevrijdingsfestivals.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-426259241

Nieuw-Zeelanders verlaten massaal hun land: "Mooie bergen betalen de huur niet"

ANP-528752478 (2)

7 feiten over leeftijdsverschillen in relaties: wat zegt de wetenschap?

182848766_m

Omega-3 is goed voor je, tot je er mee stopt

shutterstock_2143242275

Aan deze signalen zie je dat je te veel drinkt

gandr-collage (26)

Waarom Starbucks over zijn hoogtepunt is

211299337_m

Dit is waarom vrouwen langer leven dan mannen

Loading