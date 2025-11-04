Jostiband volgend jaar Ambassadeur van de Vrijheid

AMSTERDAM (ANP) - De Jostiband is in 2026 een van de Ambassadeurs van de Vrijheid. Dat hebben het Nationaal Comité 4 en 5 mei en de Jostiband dinsdag bekendgemaakt.

De Jostiband is een orkest voor mensen met een verstandelijke beperking en werd in 1966 opgericht. In 2016 gaf het orkest een jubileumconcert in de Ziggo Dome.

In het voorjaar worden ook de andere Ambassadeurs van de Vrijheid van 2026 bekendgemaakt. Dit jaar vlogen Antoon, Zoë Tauran, Hannah Mae en RONDÉ per helikopter door Nederland naar diverse bevrijdingsfestivals.