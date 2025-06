Rusland en Oekraïne beginnen aan grote gevangenenruil

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Rusland en Oekraïne zijn begonnen aan een nieuwe grote gevangenenruil. Beide landen hebben een groep krijgsgevangenen overgedragen en zullen dat in de komende dagen opnieuw doen.

Het Russische ministerie van Defensie meldt dat "de eerste groep Russische militairen jonger dan 25 jaar is teruggekeerd" en dat zij zich nu in buurland Belarus bevinden. Het ministerie maakte niet bekend hoeveel krijgsgevangenen het had ontvangen. Wel werd gemeld dat eenzelfde aantal gevangenen is overgedragen aan Oekraïne.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verklaart op sociale media dat onder anderen gewonden en personen onder de 25 jaar worden teruggehaald. "Het proces is behoorlijk complex met veel gevoelige details en de onderhandelingen gaan vrijwel dagelijks door", laat hij weten.

Samenkomst in Istanbul

De landen kwamen de ruil begin juni overeen tijdens een overleg in Istanbul. Ze zullen elk minimaal 1200 gevangenen vrijlaten, met name jongeren en ernstig gewonden, en duizenden lichamen van omgekomen militairen repatriëren. Dit moet de grootste ruil tussen Oekraïne en Rusland tot dusver worden. Afgelopen week beschuldigden beide landen elkaar ervan de uitwisseling te dwarsbomen en te vertragen.

Vertegenwoordigers van Oekraïne en Rusland kwamen eind mei ook al samen in Istanbul, voor de eerste directe besprekingen tussen de landen in ruim drie jaar. Ook toen werd een grote ruil van gevangenen afgesproken. Die ruil, waarbij elk land duizend krijgsgevangenen vrijliet, werd ook verspreid over meerdere dagen.

Staakt-het-vuren

De hervatting van het directe contact heeft nog niet geleid tot afspraken over het stoppen van de oorlog. Oekraïne dringt aan op een staakt-het-vuren, maar Rusland stemt niet in. De partijen blijven elkaar aanvallen en publiekelijk met elkaar ruziën.