Rusland en Oekraïne beledigen elkaar voor vredesoverleg

MOSKOU (ANP/AFP) - Rusland en Oekraïne hebben elkaar beledigd voor een vredesoverleg in het Turkse Istanbul. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky omschreef de Russische delegatie als een "nepdelegatie". Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde hem vervolgens onder meer een "clown" en een "loser".

De Russische buitenlandminister Sergej Lavrov hekelde bovendien het voorstel van Zelensky voor een persoonlijke ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in Istanbul. Hij noemde Zelensky om die "eis" een "zielig persoon".

Oekraïne en Rusland staan op het punt voor het eerst in ruim drie jaar vredesonderhandelingen te houden. Dat gebeurt op initiatief van Poetin. Hij reageerde daarmee op een voorstel van Oekraïne en bondgenoten om een staakt-het-vuren van dertig dagen in te voeren. Zelensky stelde Poetin voor elkaar in Istanbul te treffen, maar die ging niet akkoord.