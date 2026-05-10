Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar van schenden bestand

door anp
zondag, 10 mei 2026 om 12:02
MOSKOU/KYIV (ANP/RTR) - Rusland en Oekraïne hebben elkaar beschuldigd van schendingen van het tijdelijke staakt-het-vuren. De landen gingen eerder op Amerikaans verzoek akkoord met een bestand op 9, 10 en 11 mei.
Het Russische ministerie van Defensie verklaart zondag dat Oekraïne de afgelopen 24 uur drone- en artillerieaanvallen heeft uitgevoerd. Rusland zou 57 Oekraïense drones hebben neergehaald. Het ministerie meldt dat Rusland zich wel aan de wapenstilstand houdt.
Oekraïne beschuldigt Rusland op zijn beurt van droneaanvallen en geweld op het slagveld. Vanuit het land komen meldingen over slachtoffers door Russische aanvallen. In de regio Zaporizja is volgens de gouverneur een persoon om het leven gekomen.
