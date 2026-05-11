Rusland en Oekraïne melden ondanks bestand nieuwe aanvallen

KYIV/MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland en Oekraïne maken ondanks hun driedaagse staakt-het-vuren weer melding van vijandelijkheden. De Oekraïense krijgsmacht sprak over schermutselingen aan het front in de afgelopen 24 uur en zei dat Rusland zondag ook met duizenden drones aanvallen heeft uitgevoerd.

Het Russische ministerie van Defensie stelde volgens staatsmedia dat Russische troepen reageerden op Oekraïense aanvallen met drones, artillerie en raketten. Er zouden meer dan 23.000 Oekraïense schendingen van het bestand zijn vastgesteld.

De wapenstilstand kwam tot stand na Amerikaanse bemiddeling en moest gelden op 9, 10 en 11 mei. Afgelopen weekend beschuldigden beide partijen elkaar al van schendingen.