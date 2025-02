Rusland: er staat nog niks vast over begin vredesoverleg Oekraïne

MOSKOU (ANP/RTR) - Volgens de Russen is er met de Verenigde Staten nog niets afgesproken over het begin van vredesoverleg over Oekraïne. Een topadviseur van de Russische president Vladimir Poetin zei dat Moskou en Washington nog niet geregeld hebben hoe het beraad van start moet gaan, omdat de VS nog geen hoofdonderhandelaar hebben aangewezen om met Rusland te praten.

Rusland stuurt onder anderen minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov naar Saudi-Arabië voor een eerste ronde besprekingen met de Amerikanen, onder wie minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Het overleg, gepland voor dinsdag, volgt op het telefoongesprek vorige week tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Poetin. De twee kwamen overeen om gesprekken te beginnen om een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne.

Volgens de Poetin-adviseur is het doel van de bijeenkomst om "het herstel van normale betrekkingen" te bespreken, daarnaast het begin van mogelijke onderhandelingen over Oekraïne en om te kijken naar mogelijkheden voor contacten op "het hoogste niveau", dus tussen Poetin en Trump.