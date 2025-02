Spoedoverleg over Oekraïneplan VS in Parijs begonnen

PARIJS (ANP) - De regeringsleiders van een aantal Europese landen, onder wie minister-president Dick Schoof, zijn in Parijs begonnen aan een spoedoverleg over de Amerikaanse plannen voor vredesonderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne. Ook secretaris-generaal Mark Rutte van de NAVO is aanwezig, net als EU-kopstukken als Ursula von der Leyen en António Costa.

De aanwezigen werden bij aankomst bij het Élysée, het presidentieel paleis, verwelkomd door de Franse president Emmanuel Macron. De deelnemers aan het overleg zijn bezorgd over de vredesbesprekingen die de Amerikaanse regering wil houden, zonder betrokkenheid van haar Europese NAVO-bondgenoten.