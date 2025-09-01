CARE: vrouwen mogelijk extra hard getroffen door aardbeving

JALALABAD (ANP) - De aardbeving in Afghanistan heeft vrouwen en meisjes mogelijk extra zwaar getroffen, vermoedt hulporganisatie CARE. Eerdere rampen zouden hebben aangetoond dat vrouwen vaker onder het puin belanden, omdat ze in het zwaar conservatief-islamitische land vaak thuiszitten.

CARE zag dat bijvoorbeeld bij de zware aardbeving in Herat in 2023, waar een ruime meerderheid van de slachtoffers vrouw of kind was. Ook nu zijn er signalen dat dat het geval is.

De regio waar de aardbeving nu heeft plaatsgevonden, rond het oostelijke Jalalabad, is volgens de hulporganisatie een zeer conservatieve regio. In dat soort gebieden zou het vaak gebeuren dat vrouwen pas later naar ziekenhuizen worden gebracht. "Daarbij speelt mee dat weinig vrouwelijke reddingswerkers aanwezig zijn, waardoor vrouwen mogelijk minder snel bereikt en behandeld worden."

De Taliban hebben tot nu toe achthonderd doden gemeld en 2500 gewonden.