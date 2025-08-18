ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland klaagt over Britse opstelling in vredesproces

Samenleving
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 19:21
anp180825150 1
MOSKOU (ANP/RTR) - Moskou wil geen inzet van NAVO-troepen in Oekraïne als onderdeel van een oplossing voor de oorlog. Dat zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zich beklaagde over recente uitlatingen van het Verenigd Koninkrijk over dat onderwerp.
Het ministerie stelt dat er op dit moment een "oprechte inspanning wordt geleverd voor een alomvattende, eerlijke en duurzame oplossing voor het conflict rond Oekraïne". Het VK lijkt volgens Rusland te proberen om dat tegen te werken.
"Er blijven verklaringen uit Londen komen die niet alleen in tegenspraak zijn met de inspanningen van Moskou en Washington, maar ook bedoeld lijken te zijn om deze te ondermijnen", aldus het Russische departement.
Rusland verwijst daarmee mogelijk naar uitspraken van de Britse minister van Defensie. Die zei volgens de BBC dat zijn land, een NAVO-lid, bereid is om troepen te sturen als er een bestand wordt gesloten.
Vorig artikel

Zelensky aangekomen bij Witte Huis voor overleg met Trump

Volgend artikel

Trump voor gesprek met Zelensky: geen buigen of barsten vandaag

POPULAIR NIEUWS

db86903fd90557d33d7316834b678c77,6dfdcd3c

China ontwikkelt zwangerschaprobot die echte kinderen 'baart'

ANP-515983038

‘Godfather of AI’ waarschuwt: er is maar één manier waarop we onze samenleving voor uitsterving kunnen behoeden

563d6a7c-f441-4dbf-a904-30f616f619da_16-9-aspect-ratio_default_1395566

Ibiza-restaurant onder vuur na rekening van 12 euro voor tassenhaak, eigenaar komt met belachelijk verhaal

anp160825096 1

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

ANP-530962663

Overal op aarde verdwijnt zoetwater in razend tempo. En dat komt niet eens door smeltend ijs

ANP-523147478

Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden