Rusland klaagt over Britse opstelling in vredesproces

MOSKOU (ANP/RTR) - Moskou wil geen inzet van NAVO-troepen in Oekraïne als onderdeel van een oplossing voor de oorlog. Dat zei het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken, dat zich beklaagde over recente uitlatingen van het Verenigd Koninkrijk over dat onderwerp.

Het ministerie stelt dat er op dit moment een "oprechte inspanning wordt geleverd voor een alomvattende, eerlijke en duurzame oplossing voor het conflict rond Oekraïne". Het VK lijkt volgens Rusland te proberen om dat tegen te werken.

"Er blijven verklaringen uit Londen komen die niet alleen in tegenspraak zijn met de inspanningen van Moskou en Washington, maar ook bedoeld lijken te zijn om deze te ondermijnen", aldus het Russische departement.

Rusland verwijst daarmee mogelijk naar uitspraken van de Britse minister van Defensie. Die zei volgens de BBC dat zijn land, een NAVO-lid, bereid is om troepen te sturen als er een bestand wordt gesloten.