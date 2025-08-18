Zelensky aangekomen bij Witte Huis voor overleg met Trump

WASHINGTON (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is aangekomen bij het Witte Huis voor topoverleg met president Donald Trump. Dat volgt op de ontmoeting van Trump en de Russische president Vladimir Poetin in Alaska, afgelopen vrijdag.

Trump heeft gezegd dat zijn gesprek met Poetin goed is verlopen en voerde meteen de druk op Zelensky op. Die zou nu de mogelijkheid hebben om snel de oorlog te beëindigen.

Poetin zou volgens internationale media onder meer verlangen dat Oekraïne de rest van de Donbas-regio overdraagt. Dat is voor Oekraïne, dat daardoor veel moeilijker verdedigbaar zou worden, een bittere pil.

Woordenwisseling

De Oekraïense en Amerikaanse presidenten gaan eerst met elkaar in gesprek. Ongeveer een uur later ontvangt Trump dan Europese leiders die Oekraïne steunen.

Een eerder bezoek van Zelensky aan het Witte Huis liep dit jaar uit op een woordenwisseling. Een adviseur van Trump sloot tegenover nieuwssite Axios uit dat zoiets nu weer gebeurt.