Rusland meldt aanvallen Oekraïne op raffinaderijen, Kyiv ontkent

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische vicepremier Aleksandr Novak zegt dat Oekraïne woensdag twee olieraffinaderijen in Rusland heeft aangevallen. Oekraïne heeft deze beschuldigingen ontkend.

"We zien geen indicatie dat de Oekraïense zijde zich richting een energiebestand beweegt", zei de Russische vicepremier, die het had over aanvallen in de regio's Saratov en Rjazan. Een adviseur van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky verklaarde dat Oekraïne andere doelen in Rusland, waaronder een datacenter, heeft aangevallen en geen olieraffinaderijen.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde zondag een dergelijk bestand tussen de twee landen aan. Zelensky zei verrast te zijn, maar dat Oekraïne bereid is zijn aanvallen op Russische energiedoelen stop te zetten. Vanuit Moskou klonk geen bevestiging over deelname aan het staakt-het-vuren. Kyiv heeft gezegd dat Moskou de aanvallen op de Oekraïense energievoorzieningen voortzet.