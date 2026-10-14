Saudi-Arabië stelt tennistoernooi uit na aanvallen Houthi's

RIYAD (ANP/RTR) - Het tennistoernooi Six Kings Slam in Saudi-Arabië is verplaatst naar eind december. De recente aanvallen op het koninkrijk door de Jemenitische Houthi's zijn daarvoor de reden, melden de organisatoren woensdag.

De Six Kings Slam, een lucratief invitatietoernooi, zou volgende week plaatsvinden. Het evenement staat nu gepland van 27 tot en met 30 december.

"Het besluit weerspiegelt het streven van Riyadh Season om sportevenementen van het hoogste niveau te organiseren. Dit besluit volgt op een evaluatie van de organisatorische en logistieke uitdagingen rond de organisatie van het toernooi en de mogelijke gevolgen daarvan voor de kwaliteit van de beleving voor het publiek", aldus de organisatie.

Eerder werd al besloten wedstrijden uit de hoogste voetbalcompetitie in Saudi-Arabië uit te stellen.