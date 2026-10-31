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Rusland neemt maatregelen tegen 'grootschalige terreuraanslag'

Samenleving
door anp
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MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische veiligheidsdienst (FSB) zegt Amerikaanse informatie te hebben ontvangen over een op handen zijnde grootschalige terreuraanslag in Moskou. De dienst neemt daarvoor passende voorzorgsmaatregelen, zo meldt het Russische persbureau RIA.
Separaat heeft ook de Amerikaanse ambassade in Moskou laten weten dat de Verenigde Staten op de hoogte zijn van "een aannemelijke dreiging van een gebeurtenis met een groot aantal slachtoffers" in het museumkwartier Tsaritsyno. De ambassade zegt daarnaast dat de VS verdere informatie hierover ook zullen afstemmen met de Russische autoriteiten.
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