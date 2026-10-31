Brons judoka Van Heemst op Grand Slam Abu Dhabi

ABU DHABI (ANP) - Judoka Yael van Heemst heeft een bronzen medaille veroverd op de Grand Slam van Abu Dhabi in de klasse tot 78 kilogram. Het is haar tweede medaille op een internationaal toernooi uit de toonaangevende categorie. De 24-jarige Van Heemst won eerder dit jaar zilver op de Grand Slam van Doesjanbe (Tadzjikistan).

Van Heemst bereikte in Abu Dhabi de halve finales door achtereenvolgens van de Russische Alexandra Riabtsjenko en de Sloveense Metka Lobnik te winnen. In haar halve finale boog ze voor de Portugese Patrícia Sampaio, waardoor ze werd verwezen naar de strijd om het brons. In die partij versloeg ze de Braziliaanse Karol Gimenes.

Van Heemst judode in oktober in Bakoe (Azerbeidzjan) bij haar WK-debuut ook om de medailles. Ze verloor er de strijd om brons.