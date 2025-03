Rusland noemt Zelensky's bezoek aan VS een mislukking

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Rusland vindt het bezoek van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky aan de Verenigde Staten een "complete politieke en diplomatieke mislukking", aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze reageert daarmee op de publieke aanvaring tussen Zelensky en de Amerikaanse president Donald Trump.

De woordvoerder noemt Zelensky bovendien "het hoofd van een neonaziregime", een omschrijving die Rusland vaker gebruikt. Hij is volgens haar "geobsedeerd met het voortzetten" van de oorlog in Oekraïne. Ook beschuldigt ze Zelensky ervan tegen vrede te zijn. Dat deed Trump een dag eerder ook. Zelensky wil geen tijdelijk staakt-het-vuren omdat Rusland in het verleden dergelijke overeenkomsten heeft geschonden. De Oekraïense leider wil een permanent einde aan de oorlog.

De oorlog gaat volgens de Russische woordvoerder door met dezelfde doelen. Dat zijn "de demilitarisatie en denazificatie van Oekraïne, evenals de erkenning van de bestaande realiteiten ter plaatse". Rusland bezet ongeveer 20 procent van het buurland, vooral in het oosten en zuiden.