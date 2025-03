Wat denken baby's echt

Baby’s lijken op het eerste gezicht hulpeloos en afhankelijk, maar volgens kinderpsychotherapeut Marie Derome is dat beeld veel te simpel. In haar boek What Your Baby Wants You to Know legt ze uit dat baby’s veel meer begrijpen en communiceren dan we vaak denken. Maar hoe werkt dat precies?

Hoe communiceren baby’s?

Baby’s hebben vanaf hun geboorte een indrukwekkend aantal hersencellen: zo’n 100 miljard. Dit betekent dat ze al veel meer kunnen dan alleen reflexmatig reageren. Onderzoek toont aan dat zelfs pasgeborenen intentioneel bewegen en communiceren. Zo kunnen baby’s bijvoorbeeld gezichtsuitdrukkingen nabootsen, zoals het uitsteken van hun tong of het optillen van vingers. Zelfs hun glimlach is niet zomaar een reflex, maar heeft een sociale betekenis.

Wat voelen baby’s echt?

Hoewel vroeger werd gedacht dat baby’s geen pijn voelden, weten we nu beter. Baby’s hebben emoties en reageren op de gevoelens en stress van hun ouders. Dit fenomeen heet bio-behavioral synchrony: de synchronisatie tussen de emoties en fysiologische reacties van ouder en kind. Als een ouder gestrest is, kan een baby dat aanvoelen en daarop reageren.

Hoe kun je beter met je baby omgaan?

Observeer je baby: Door simpelweg te kijken naar hoe je baby beweegt of geluiden maakt, kun je ontdekken wat hij of zij nodig heeft.

Praat met je baby: Zelfs als je denkt dat ze je niet begrijpen, helpt het om woorden te geven aan wat er gebeurt. Dit kan kalmerend werken.

Accepteer imperfectie: Baby’s leren juist van kleine foutjes in interacties. Perfect ouderschap bestaat niet, en dat hoeft ook niet.

Let op je eigen emoties: Baby’s spiegelen vaak de gevoelens van hun ouders. Het is belangrijk om bewust om te gaan met stress of negatieve emoties.

Waarom is dit belangrijk?

Het idee dat baby’s passieve wezens zijn, kan leiden tot misverstanden in hoe we met hen omgaan. Door te begrijpen dat ze intentioneel handelen en communiceren, kunnen ouders beter inspelen op de behoeften van hun kind. Dit versterkt niet alleen de band tussen ouder en kind, maar helpt ook bij de emotionele ontwikkeling van de baby.