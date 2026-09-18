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Rusland ontbiedt Britse gezant om wapenleveringen aan Oekraïne

Samenleving
door anp
vrijdag, 18 september 2026 om 13:06
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MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Britse zaakgelastigde in Moskou ontboden. Rusland is boos over nieuwe Britse wapenleveringen aan Oekraïne.
Het Verenigd Koninkrijk steunt Oekraïne al jaren met wapenleveringen en financiële steun. Ook nadat Andy Burnham afgelopen juli het premierschap had overgenomen van Keir Starmer, benadrukte Burnham dat zijn land "100 procent" achter Oekraïne bleef staan. Eerder deze maand maakte de regering een nieuw steunpakket bekend voor met name drones en hulp bij de luchtverdediging tegen Russische luchtaanvallen.
Moskou spreekt van een "voortdurende escalatie" door de Britse leveringen. Volgens de Russen zouden de Britten op deze manier de oorlog alleen maar verlengen.
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