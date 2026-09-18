Ontplofte powerbank in KLM-toestel was van Camiel Eurlings

De powerbank die donderdag aan boord van een KLM-vlucht naar Curaçao in brand vloog, was volgens meerdere bronnen van oud-KLM-directeur Camiel Eurlings. KLM wil de identiteit van de betrokken passagier vanwege privacy niet bevestigen. nu

Het toestel, een Boeing 777 op vlucht KL735 van Schiphol naar Curaçao, was al boven de Atlantische Oceaan toen de powerbank ontplofte. De bemanning wist de brand snel te blussen, maar de piloten besloten uit voorzorg terug te keren naar Schiphol. Eén man liep daarbij lichte brandwonden op.nu+1

Volgens bronnen van NU.nl zat Eurlings in de businessclass en was hij in slaap gevallen terwijl de powerbank werd opgeladen. Het gebruik of opladen van powerbanks tijdens een KLM-vlucht is niet toegestaan; passagiers mogen er maximaal twee meenemen, in de handbagage en onder eigen toezicht. KLM onderzoekt het incident en bekijkt daarna of extra maatregelen nodig zijn