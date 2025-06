Rusland rekent op meer Noord-Koreaanse hulp in Koersk

PYONGYANG (ANP/RTR/AFP) - Noord-Korea heeft Rusland ondersteuning toegezegd bij werkzaamheden in de Russische grensregio Koersk, waar Oekraïne vorig jaar een inval deed. Dat maakte de Russische topfunctionaris Sergej Sjojgoe bekend na een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Noord-Korea zou in totaal 6000 gespecialiseerde militairen sturen, zoals militaire bouwvakkers.

Het was voor Sjojgoe de derde keer in enkele maanden dat hij in Noord-Korea een persoonlijke ontmoeting had met dictator Kim. De secretaris van de Russische Veiligheidsraad arriveerde per vliegtuig en kreeg in Pyongyang een groots onthaal. Er stond een erewacht klaar en een hoge militair haalde hem op. Op beelden is te zien dat Kim zijn gast later omhelsde.

Buurlanden Rusland en Noord-Korea hebben hun banden steeds verder aangehaald sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne. Noord-Korea heeft eerder troepen naar Koersk gestuurd om daar te vechten tegen de Oekraïners.