Vier jaar cel en tbs voor ontvoeren en misbruiken kind Barneveld

ARNHEM (ANP) - De rechtbank in Arnhem heeft dinsdag de 54-jarige Ahmet Y. uit Amersfoort veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en tbs met dwangverpleging voor het ontvoeren en seksueel misbruiken van een kind van anderhalf jaar in Barneveld. Daarnaast heeft de rechtbank hem een contactverbod van vijf jaar met het gezin opgelegd.

"Het is een nachtmerrie van elke ouder: wakker worden en ontdekken dat je kind is verdwenen en meegenomen door een ander", aldus de rechtbank. "Het is niet voor te stellen hoe traumatisch dit voor de ouders is geweest."

Y. heeft bekend dat hij vorig jaar in de ochtend van 10 augustus na 05.00 uur de woning binnendrong en het jongetje uit zijn bed haalde en meenam. Hij heeft daarnaast ondergoed van de moeder van het kind gestolen.