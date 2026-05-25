ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rusland roept buitenlandse burgers op Kyiv te verlaten

Samenleving
door anp
maandag, 25 mei 2026 om 16:30
anp250526119 1
MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlandse burgers en diplomaten maandag opgeroepen om Kyiv "zo snel mogelijk" te verlaten. Volgens het ministerie is Rusland van plan om meer aanvallen uit te voeren op de Oekraïense hoofdstad, waaronder een reeks systematische aanvallen op defensie-industriefaciliteiten.
De afgelopen dagen wordt Oekraïne, en met name de regio Kyiv, veelvuldig bestookt met aanvallen door Rusland. In een verklaring noemt het Russische ministerie de aanvallen een reactie op een volgens hen opzettelijke droneaanval van Oekraïne op een studentenflat afgelopen vrijdag. Daarbij zouden 21 doden zijn gevallen, onder wie veel jonge vrouwen.
Oekraïne heeft de aanval eerder ontkend en stelde alleen een aanval op een commandocentrum voor drones te hebben uitgevoerd.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-503833148

Wat kost het om de hele nacht je airco of ventilator aan te zetten?

shutterstock_2662228787

Piskijken: wat je aan je urine kunt zien over je gezondheid

ANP-467817493

Jair Ferwerda was ooggetuige toen de keurige Mona voor het eerst Caroline ontmoeten in haar smerige huis

anp 459966887

6 gezonde snacks voor als het héél warm is

anp 503740191

Waarom we een kort lontje krijgen van de hitte

generated-image (2)

Hoe houd je je huis koel zonder airco?

Loading