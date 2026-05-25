Rusland roept buitenlandse burgers op Kyiv te verlaten

MOSKOU (ANP/RTR/AFP) - Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft buitenlandse burgers en diplomaten maandag opgeroepen om Kyiv "zo snel mogelijk" te verlaten. Volgens het ministerie is Rusland van plan om meer aanvallen uit te voeren op de Oekraïense hoofdstad, waaronder een reeks systematische aanvallen op defensie-industriefaciliteiten.

De afgelopen dagen wordt Oekraïne, en met name de regio Kyiv, veelvuldig bestookt met aanvallen door Rusland. In een verklaring noemt het Russische ministerie de aanvallen een reactie op een volgens hen opzettelijke droneaanval van Oekraïne op een studentenflat afgelopen vrijdag. Daarbij zouden 21 doden zijn gevallen, onder wie veel jonge vrouwen.

Oekraïne heeft de aanval eerder ontkend en stelde alleen een aanval op een commandocentrum voor drones te hebben uitgevoerd.