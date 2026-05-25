Tennisser De Jong verslaat routinier Wawrinka op Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisser Jesper de Jong heeft voor het derde jaar op rij de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De 25-jarige Nederlander won na iets meer dan drie uur met 6-3 3-6 6-3 6-4 van de zestien jaar oudere Stan Wawrinka. De Zwitserse oud-winnaar speelde zijn laatste partij in Parijs. Hij beëindigt na het seizoen zijn carrière.

Voor De Jong, die bezig is aan een moeizaam seizoen, is de overwinning een opsteker. De mondiale nummer 106 werd vorige week uitgeschakeld in de kwalificaties voor Roland Garros, maar werd als lucky loser toegelaten tot het hoofdtoernooi na een afmelding van de geblesseerde Arthur Fils. De Jong treft in de tweede ronde de Italiaanse qualifier Federico Cinà.

De Haarlemmer kwam tegen Wawrinka goed voor de dag in de eerste set. Hij benutte bij een 2-1-voorsprong met een fraai dropshot het eerste breakpoint. Op 4-2 werkte De Jong twee breakpoints weg, waarna hij even later de set binnenhaalde met een lovegame.

Tweede set

Wawrinka, die het toernooi in 2015 won, herpakte zich in de tweede set. Hij liet in de tweede game nog drie breakkansen onbenut, maar profiteerde op 3-4 van een zwakke game van De Jong en trok de stand in sets gelijk, 1-1. Na een slordig begin van de derde set, met drie breaks op rij, haalde de Nederlander als eerste weer zijn niveau, 2-1.

De Jong won in de vierde set gedecideerd zijn eigen servicegames en brak zijn tegenstander op 4-4. Wawrinka, de favoriet van het publiek, wist ondanks de aanmoedigingen de schade niet meer te herstellen.

Botic van de Zandschulp speelt later op maandag zijn partij in de eerste ronde tegen de Argentijn Francisco Cerúndolo. Tallon Griekspoor staat dinsdag tegenover de Italiaan Matteo Arnaldi.