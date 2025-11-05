Rusland roept Oekraïners in Pokrovsk op zich over te geven

POKROVSK (ANP/RTR) - Rusland heeft de Oekraïense militairen in het belegerde Pokrovsk en Koepjansk opgeroepen om zich over te geven. Volgens het Russische ministerie van Defensie is dat de enige manier waarop de troepen in de twee Oost-Oekraïense steden zichzelf kunnen redden.

Volgens Rusland zijn de Oekraïners volledig omsingeld, maar Oekraïne ontkent dat. De Russen proberen al zeker een jaar om Koepjansk en Pokrovsk in te nemen. Die steden liggen allebei aan de frontlijn, maar niet bij elkaar in de buurt. Toch zou de situatie volgens Moskou vergelijkbaar zijn.

De Russen rukken de laatste tijd langzaam op in Oost-Oekraïne, maar hebben al sinds begin 2024 geen plaats van belang meer ingenomen. Toen veroverden ze Avdiivka.

De innames van Pokrovsk en Koepjansk zouden belangrijke successen zijn voor Rusland. Vooral Pokrovsk is een strategisch belangrijk punt, dat de Russen zou kunnen helpen verder door te stoten.