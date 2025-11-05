ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Noord-Korea lijkt klaar te zijn voor nieuwe kernproef

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 9:26
anp051125073 1
SEOUL (ANP) - Noord-Korea lijkt klaar te zijn om snel een nieuwe kernproef uit te voeren, meldt persbureau Yonhap op basis van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst. De kernproef zou binnen korte tijd kunnen worden gerealiseerd, mocht leider Kim Jong-un dit besluiten. Het zou de zevende kernproef van het land zijn, de laatste was in 2017.
Volgens de inlichtingendienst lijkt Noord-Korea zijn inspanningen om nucleair materiaal te verkrijgen op te voeren en wordt er gebouwd aan meerdere fabrieken voor kernkoppen.
Ook lijkt Pyongyang zich met hulp van Rusland voor te bereiden op de lancering van een nieuwe spionagesatelliet van betere kwaliteit. Noord-Korea lanceerde zijn eerste spionagesatelliet in 2023.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-12164401

Aluminiumfolie in je vriezer? Klinkt gek, maar het werkt perfect

31929010_m

Deze simpele gewoonte kan je brein beschermen tegen alzheimer

anp041125132 1

Bitcoin-winsten gaan volledig in rook op

ANP-359579049 (2)

We hadden het al die tijd mis over vasten

30ed50a737ada0dc200083c5a2c7b24f

Verkeersboete? In Qatar gaat je auto gewoon door de shredder, zie beelden

Chocolate

De Bleke toekomst van chocolade: Waarom pure chocolade verdwijnt

Loading