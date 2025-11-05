Noord-Korea lijkt klaar te zijn voor nieuwe kernproef

SEOUL (ANP) - Noord-Korea lijkt klaar te zijn om snel een nieuwe kernproef uit te voeren, meldt persbureau Yonhap op basis van de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst. De kernproef zou binnen korte tijd kunnen worden gerealiseerd, mocht leider Kim Jong-un dit besluiten. Het zou de zevende kernproef van het land zijn, de laatste was in 2017.

Volgens de inlichtingendienst lijkt Noord-Korea zijn inspanningen om nucleair materiaal te verkrijgen op te voeren en wordt er gebouwd aan meerdere fabrieken voor kernkoppen.

Ook lijkt Pyongyang zich met hulp van Rusland voor te bereiden op de lancering van een nieuwe spionagesatelliet van betere kwaliteit. Noord-Korea lanceerde zijn eerste spionagesatelliet in 2023.