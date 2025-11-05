Zuid-Holland doet aangifte om lekken sollicitatie Lahlah in Delft

DEN HAAG (ANP) - De provincie Zuid-Holland doet aangifte van het lekken van de sollicitatie van Esmah Lahlah voor het burgemeesterschap van Delft. Begin deze week kwam naar buiten dat het Tweede Kamerlid van GroenLinks-PvdA eerder dit jaar heeft gesolliciteerd voor de vacature in de Zuid-Hollandse stad. De nieuwe partijleider Jesse Klaver bevestigde dat na berichten in de media.

Omdat de geheimhoudingsplicht die rond zulke procedures geldt is geschonden, doet commissaris van de Koning Wouter Kolff aangifte. "Deze schending is onacceptabel en levert een strafbaar feit op. Het is aan de Rijksrecherche om dit verder te onderzoeken", aldus Kolff.

Eind vorige maand lekte ook al uit dat Lahlah afgelopen zomer, na de val van het kabinet en met verkiezingen in aantocht, had gesolliciteerd om burgemeester van Tilburg te worden. De nummer 2 van de kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA zei dat ze achteraf haar sollicitatie binnen de partij had moeten bespreken. De provincie Noord-Brabant en de gemeente Tilburg deden aangifte van lekken.

'Vrijheid en vertrouwelijkheid'

Beide banen gingen aan het Kamerlid voorbij. Voormalig D66-leider Alexander Pechtold trad twee maanden geleden aan als burgemeester van Delft, in Tilburg werd onlangs diens partijgenoot Fleur Gräper voorgedragen.

Een commissaris van de Koning heeft als taak erop toe te zien dat het proces rond (her)benoemingen van burgemeesters volgens de regels verloopt. Kolff vindt het opvallend dat het vooral gaat over het feit dat Lahlah heeft gesolliciteerd in Delft en niet over de geschonden geheimhouding. "Terwijl een burgemeestersprocedure zo is ingericht om ervoor te zorgen dat het proces in alle vertrouwen kan plaatsvinden", aldus de CdK, zelf oud-burgemeester van onder meer Dordrecht. "Hierdoor kunnen zoveel mogelijk potentieel geschikte kandidaten in alle vrijheid en vertrouwelijkheid hun ambities uiten en solliciteren. De verontwaardiging zou moeten zitten in het schenden van geheimhouding, niet in het tonen van ambitie. Met deze actie wordt iemand beschadigd die met ambitie de samenleving wil dienen."