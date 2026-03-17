Rusland: ruim tweehonderd Oekraïense drones neergehaald

MOSKOU (ANP/RTR) - Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht van maandag op dinsdag 206 Oekraïense drones te hebben neergehaald. 43 drones zouden zijn onderschept boven de regio Moskou, aldus de Russen. Hoeveel drones in totaal zijn afgevuurd, is niet duidelijk. Oekraïne laat vrijwel nooit iets los over eventuele aanvallen.

Een nacht eerder stelde Rusland ook al veel Oekraïense drones te hebben neergeschoten, toen ging het om 145 onderscheppingen. Rusland beschuldigde Oekraïne toen ook van een grote droneaanval, onder meer op de stad Moskou.

Bij de oorlog in Oekraïne worden door beide landen op grote schaal drones ingezet om doelen te bestoken.