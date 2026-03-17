Benzineprijs stijgt tot boven de 2,50 euro per liter

door anp
dinsdag, 17 maart 2026 om 6:50
EINDHOVEN (ANP) - De gemiddelde adviesprijs van de grote oliemaatschappijen voor benzine in Nederland is dinsdagochtend tot boven de 2,50 euro per liter gestegen. Door de oorlog in het Midden-Oosten zijn de prijzen aan de pomp de laatste weken hard opgelopen.
Volgens consumentencollectief UnitedConsumers wordt voor een liter Euro95 inmiddels 2,504 euro gevraagd. Dat is bijna 2 cent meer dan maandag. Daarmee evenaart de benzineprijs bijna het record uit 2022. Toen liepen de prijzen hard op na de Russische inval in Oekraïne en werd op een gegeven moment een prijs van 2,505 euro per liter genoteerd.
