Rusland stuurt Kyiv voorstel voor vrede na gevangenenruil

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Rusland wil Oekraïne voorwaarden voor een vredesregeling sturen zodra de huidige gevangenenruil is voltooid. Dit heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou aangekondigd. Rusland en Oekraïne zijn begonnen met hun grootste gevangenenruil tot nu toe in de oorlog. Inmiddels heeft elke kant 390 mensen vrijgelaten en in totaal worden er volgens de planning 2000 mensen aan de andere zijde overgedragen, dus 1000 uit Oekraïne en 1000 uit Rusland.

Zodra dat is gebeurd, komt het Kremlin naar eigen zeggen met een document waar nog aan wordt gewerkt en dat moet leiden tot een vredesregeling.