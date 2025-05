HAMBURG (ANP) - Bij een steekpartij in het centraal station van het Noord-Duitse Hamburg zijn meerdere mensen zwaargewond geraakt. De politie kon een vrouw arresteren.

Volgens Duitse media raakten bij de mesaanval op een perron minstens twaalf mensen gewond. Drie slachtoffers verkeren in levensgevaar, drie anderen zijn zwaargewond en zes mensen zijn lichtgewond, aldus de politie. Sommige gewonden zouden in een trein worden behandeld. De achtergrond van de aanslag is nog onduidelijk, aldus Bild.